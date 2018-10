Elle arrive avec un bon quart d’heure de retard à notre rendez-vous, au Four Seasons de Beverly Hills. Sa limousine serait-elle bloquée dans un méga embouteillage ? À moins qu’un de ses talons d’escarpin se soit coincé dans une grille d’aération ! Autre option : un souci au niveau du make-up ? Ou pire : elle a été kidnappée par des fans tchétchènes ! Après tout qu’importe, Jennifer Lopez aime se faire désirer. C’est son côté diva. Depuis plus de vingt ans, elle en use. Elle en abuse. Et vous savez quoi ? On ne lui en tiendra pas rigueur. On lui laisse même une Seconde chance. Cela tombe bien, c’est aussi le titre de sa nouvelle comédie.

Il y a en vous beaucoup de Maya, votre personnage dans Seconde Chance. Le lieu de l’action - le Queens -, ses origines sociales, le fait qu’elle n’ait pas fait de longues études et qu’elle doive travailler dur pour remplir son frigo… Y a-t-il eu comme un processus d’identification ?

"Bien sûr ! Ce script vient de mon associée dans ma boîte de prod. C’est son idée ! Elle a trouvé un scénariste et ils ont écrit ensemble cette histoire. Mais vous savez raison, ce rôle a été cousu sur mesure pour moi. Maya est indéniablement une working girl. Son mode de vie, ses angoisses, ses fins de mois difficiles, j’ai connu ça aussi. Cela me parle ! Quand j’avais 24 ans, j’aurais très bien pu travailler dans un supermarché ! Seulement voilà, j’avais déjà décidé dans ma tête de devenir actrice et d’aller jusqu’au bout de cette ambition !"

(...)