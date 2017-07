Jeanne Moreau n'est plus. L'actrice française est décédée à l'âge de 89 ans. Selon Closer, elle aurait été retrouvée inanimée dans son appartement ce lundi matin aux alentours de 7h30 par sa femme de ménage.

Née le 23 janvier 1928, elle avait débuté sa carrière en 1949 et joué dans des classiques tels que "Touchez pas au grisbi", "Les Valseuses", ou encore "Jules et Jim", triangle amoureux et surtout chef-d'oeuvre de François Truffaut qui célébrait sa beauté en 1962. Deux auparavant, elle avait obtenu une première récompense en remportant le Prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes pour "Moderato Cantabile", de Peter Brook.

Truffaut, Roger Vadim, Orson Welles, Jacques Demy, Luis Buñuel, Bertrand Blier, Elia Kazan, André Techiné, Wim Wenders, tous auront eu devant leur caméra cet esprit rebelle du cinéma français. Rien à redire, Jeanne Moreau était de la trempe des Simone Signoret, des Catherine Deneuve, et autres Isabelle Adjani.

En 1992, cette ex-sociétaire de la Comédie française obtenait le César de la meilleure actrice pour son interprétation dans "La vieille qui marchait dans la mer". L'Académie saluait également sa carrière en 1995 et 2008, en lui décernant à deux reprises un César d'honneur.

En 1998, c'était au tour du cinéma américain de lui octroyer un Oscar d'honneur, remis par Sharon Stone, consacrant son succès tant sur le plan français qu'international.