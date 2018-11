La date de sortie de La Reine des neiges 2 a enfin été "libérée, délivrée" et aura lieu en novembre 2019.

Pour rappel, La Reine des neiges, sorti en 2013, est le film d’animation le plus rentable de l’histoire des dessins animés avec plus d’un milliard de dollars de recettes. Annoncée comme "plus épique" et "plus grande", cette suite aura aussi droit à sa nouvelle chanson. Qui cassera autant les oreilles des parents ? Affaire à suivre.