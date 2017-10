Depuis que LucasFilm a été racheté par Disney, un nouvel opus de Star Wars arrive sur les écrans en décembre. Après le très réussi spin off Rogue One, c'est au tour de l'épisode VIII d'arriver sur nos écrans ! Cette nuit, une nouvelle (et longue) bande-annonce a été dévoilée. Longue de 2 minutes 34, elle se consacre au voyage initiatique que devrait vivre Rey, sous la houlette de Luke Skywalker, qui devrait, lui aussi, reprendre un rôle central dans le récit 34 ans après Le Retour du Jedi.





Luke Skywalker, toujours campé par Mark Hamill va d'ailleurs être effrayé par la puissance de la Force qui entoure sa nouvelle apprentie: "J'ai vu cette force brutale une seule fois auparavant. Elle ne m'avait pas assez effrayé à l'époque. Elle le fait maintenant." On peut aisément penser que Luke fait référence à la Force de son paternel Anakin aka Darh Vador.





Suite logique de l'épisode VII sorti il y a deux ans, ce nouvel opus, réalisé par Rian Johnson, nous permettra également de retrouver la princesse Leïa, jouée par Carrie Fischer, décédée il y a un peu moins d'un an.





Star Wars: the Last Jedi sortira sur les écrans le 13 décembre.