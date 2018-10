"Et si la brigade du kiff elle passe ? On prend perpète !" Sept ans après le troisième volet de la saga culte avec Richard Anconina, la bande du Sentier s’offre une nouvelle jeunesse.



En effet, le tournage de la prequel a commencé pour une sortie prévue dans un an, le 16 octobre 2019. Son nom ? La Vérité si je mens !, les débuts qui évoquera donc la jeunesse de Dov (Vincent Elbaz), Serge (José Garcia), Patrick (Gilbert Melki) et Yvan (Bruno Solo). Parmi les acteurs, seul Gilbert Melki sera encore de l’aventure, les autres étant remplacés par de jeunes comédiens inconnus. Audrey Dana et François Berléand rejoignent toutefois aussi le casting. Pour rappel, entre 1997 et 2012, les trois La Vérité si je mens ! avaient rassemblé pas moins de 17 millions de spectateurs en France. "Nikoumouk !"