Plus belle la vie pour Laetitia Milot.

Enceinte, Laetitia Milot fait son retour au Mistral. Après plus d’un an d’absence, l’actrice reprendra le rôle de Mélanie Rinato dans la série Plus belle la vie - diffusée sur France 3 - le lundi 22 janvier.

Selon les informations de Télé Star, elle devrait même revenir avec une grosse surprise. Mais qui ne sera pas un ventre rond vu que la grossesse de la comédienne - atteinte d’endométriose - ne sera pas intégrée au scénario.