S’il en existe encore, les fans de la saga Taxi pourront s’offrir la Peugeot 406 utilisée dans le deuxième volet, en 2000. S

a valeur est estimée entre 8.000 et 10.000 €. Une somme à débourser juste pour le plaisir des yeux : elle ne peut pas rouler en Europe en dehors des circuits. Et ce n’est pas plus mal, l’acheteur pourrait avoir la tentation de se prendre pour Samy Nacéri.