Dimanche était dévoilé le casting du prochain Aladdin, revu par Guy Ritchie et prévu sur nos grands écrans en 2018. De jeunes pousses ont été choisies pour les rôles les plus importants : le charmant Mena Massoud est la tête d'affiche et enfilera le pantalon du héros. Méconnu du grand public, il a joué quelques rôles mineurs dans plusieurs séries américaines.

Quant à Jasmine, c'est Naomi Scott, aperçue dans "Power Rangers" en 2016, qui lui prêtera ses traits. Joli couple, en perspective, pour reprendre 'Ce rêve bleu'.

On ne sait pas encore qui campera Jafar. Mais un nom très bien connu du grand public a été annoncé pour reprendre le rôle du génie... Il s'agit de Will Smith !

"Aladdin" est sorti pour la première fois en 1992. Mais la version 2018 tiendra plus de la comédie musicale, se rapprochant des contes de John Musker et Ron Clements et des Mille et Une Nuits.