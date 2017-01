Cinéma George Lucas a choisi : le musée Star Wars ouvrira en mai 2020 à Los Angeles.

Les habitants de San Francisco ont le blues depuis hier. Après des mois de tergiversation, George Lucas a arrêté son choix. Le musée Star Wars ne sera pas construit aux alentours du Golden Gate Bridge, alors que son Skywalker Ranch se situe au Nord de la ville, mais à Los Angeles. Sur un terrain de trois hectares situé dans le parc des expositions. Une décision qui aura un gros impact économique et touristique.

La construction du bâtiment, en forme de gigantesque vaisseau spatial dessiné par l’architecte chinois Ma Yansong, sera réalisée par 1.500 ouvriers. Et débouchera ensuite sur l’engagement permanent de 350 personnes. Une aubaine, par les temps qui courent. Mieux : ce nouvel espace culturel est financé par George Lucas lui-même. Le milliard de dollars des travaux sortira en effet presque intégralement de sa cassette personnelle.

Si le planning est respecté, le nouveau musée devrait ouvrir ses portes en mai 2020. Et accueillir toute la collection personnelle de George Lucas. Les souvenirs engrangés lors des tournages des six premiers Épisodes de la saga y trouveront une place de choix. Mais ce n’est pas tout. Le cinéaste possède en effet plusieurs toiles de Renoir, Edgar Degas ou Winslow Homer mais aussi une des plus riches collections au monde de peintures de Norman Rockwell.

Le mélange (des BD et des effets spéciaux seront aussi présentés) devrait assurer un énorme succès au Lucas Museum of Narrative Art dès 2020.