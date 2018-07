"Girl", déjà primé à Cannes, a remporté la Golden Tower au festival du film européen de Palic en Serbie (nord), le plus grand prix de ce festival.

"Ce film était l'œuvre la plus accomplie et la plus puissante de la compétition. Il aborde un sujet difficile, non seulement avec sincérité et complexité, mais aussi avec une réelle profondeur et sans aucun stéréotype. Il nous a touchés et bouleversés à plusieurs niveaux", a commenté le jury du festival de Palic.

"Girl", de Lukas Dhont, avait déjà remporté quatre prix en mai dernier lors de sa diffusion en première mondiale au Festival de Cannes dans la section Un Certain Regard. L'œuvre était notamment repartie avec la Caméra d'or, récompensant le meilleur premier film, et la Queer Palm, qui récompense un film pour son traitement des thématiques altersexuelles.

Le long métrage qui raconte l'histoire vraie d'une adolescente née garçon qui rêve de devenir ballerine a entre-temps été sélectionné pour les festivals de Karlovy Vary (Tchéquie) et Odessa (Ukraine). Le 9 octobre, il sera projeté au Festival de Gand avant sa sortie dans toutes les salles du Royaume le 17 octobre.