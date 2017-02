L’année 2017 serait-elle celle des grands retours cinématographiques ? Les mouvements de ces derniers jours donnent à le penser. Premier à franchir la porte des studios : Jack Nicholson. Après 7 ans d’absence, la star de 79 ans au sourire carnassier sort de sa retraite pour incarner un père fantaisiste et particulièrement original dans le remake américain de Toni Erdmann, la comédie allemande bien déjantée nommée à l’Oscar du meilleur film étranger.

Le second come-back notable est, lui, signé Demi Moore. À 54 ans, elle semble enfin avoir digéré l’échec monumental du remake de LOL, dont le box-office américain s’est arrêté à la barre de 46.000 $ de recettes seulement en 2012 alors que le budget du film dépassait les 11 millions $. Dur, même si le projet était bien plus porté par Miley Cyrus que par elle.

Cinq années plus tard, toujours avec le même physique de rêve sur lequel le temps ne semble avoir aucune prise (pas plus que la chirurgie esthétique, d’après ce qu’elle proclame haut et fort), elle revient en pleine forme dans Blind, une comédie romantique. Elle y incarne Suzanne, l’épouse de Mark Dutchman (Dylan McDermott), un homme d’affaires en proie à des problèmes judiciaires. Pour eux, les plaisirs de la vie de couple s’assimilent désormais à de lointains souvenirs.

Le hasard la fait rencontrer un écrivain, Bill Oakland (Alec Baldwin), dont la vie a basculé suite à un accident de voiture. Sa femme et ses yeux n’y ont pas survécu. Son goût de vivre et ses envies d’écriture non plus.

De la rencontre de deux âmes en peine va naître une nouvelle passion. Mais plein de doutes. Pas si facile, passé le cap de la cinquantaine, de s’enflammer pour un nouvel amour.

Alec Baldwin, que les parodies de Trump ont complètement remis au-devant de l’actualité, retrouve, 21 ans après, sa partenaire de The Juror. Qui, pour la première fois, assume un look de quinquagénaire.

Ces prochains mois, Demi Moore sera ensuite à l’affiche d’un film sur le trafic d’enfants, Love Sonia, puis elle partagera l’affiche avec Scarlett Johansson et Zoe Kravitz dans Rock That Body. Qu’on se le dise, Demi Moore est de retour.