L’annonce de l’engagement de Joseph Fiennes pour tenir le rôle de Michael Jackson avait suscité une vague de polémiques en février 2016. À l’époque, Hollywood était accusé de laver plus blanc que blanc et il y a gros à parier que les critiques acerbes sur le whitebashing vont reprendre de plus belle avec la publication de la première photo de l’acteur en Roi de la pop. Avec des lunettes noires, un chapeau et de longs cheveux envahissant une grande partie de son visage, le subterfuge tient plus ou moins la route. Mais sans tous ces artifices, il faut vraiment beaucoup d’imagination pour lui trouver un air de sosie. Honnêtement, certaines photos de Sylvester Stallone affublé du même couvre-chef dans le premier Rocky nous paraissent plus ressemblantes. C’est dire…

Le fille de feu "The King of Pop" elle-mêmes'est indignée de cette situation sur Twitter.

"Je suis vraiment meurtrie par cela, comme plein de gens, j'en suis sûre. Honnêtement, cela me donne envie de vomir."

"Cela me fâche de constater à quel point le fait d'être aussi insultant était intentionnel de leur part. Non seulement envers mon père, mais également envers ma marraine, Liz (NdlR: Elizabeth Taylor)"





"Où est le respect ? Ils ont sué sang et eau durant des années pour créer un héritage profond et remarquable. Représentation honteuse"

Pour les concepteurs d’Urban Myths : A Brand New Collection of Comedies, ce n’est pas un souci. L’objectif de cette nouvelle série complètement déjantée est de relater des histoires "plus ou moins vraies" (et souvent moins que plus…) mettant en scène des stars. Dans le cas présent, Michael Jackson, Liz Taylor et Marlon Brando, qui prennent à trois l’auto en raison de l’arrêt du trafic aérien après les attentats du 11 Septembre. Arrêtés par un policier, les compères dissertent sur la peur. Et c’est ainsi, via Marlon Brando, qu’on apprend que Bambi "a senti dans ses rêves que Prince voulait tuer son singe".

La polémique pourrait bien prendre de l’ampleur après diffusion de la bande-annonce. On y voit en effet Adolf Hitler (Iwan Rheon, alias Ramsay Bolton dans Game of Thrones) discuter peinture avec un assistant incarné par Rupert Grint, plus connu sous les traits de Ron dans Harry Potter. Le tout récent prix Nobel de Littérature, Bob Dylan, prend lui l’apparence d’Eddie Marsan et passe son temps à chercher Dave. On ne sait pas ce qu’ont consommé les concepteurs de cette série, mais d’évidence, c’était de la bonne !