En ce jour de juillet 1969, la Lune ne s’attendait pas à voir débarquer une espèce de grosse araignée avec des pattes métalliques ! Et encore moins à attirer de façon plus accrue que d’ordinaire les regards des scientifiques comme des doux rêveurs, des poètes et moins romantiques encore ceux des militaires. En ce milieu d’année érotique comme le chantait Gainsbourg, en haut, tout là-haut, à 381.500 km de notre bonne vieille Terre, deux hommes étrangement vêtus s’apprêtent à boucler l’un des chapitres les plus glorieux de la conquête spatiale. Dans quelques minutes, Neil Armstrong puis Edwin "Buzz" Aldrin vont marcher sur l’astre Séléne, sous les yeux ébahis de près de 530 millions de téléspectateurs. Pour l’occasion beaucoup ont même acheté ou loué un téléviseur.

En attendant l’année prochaine la commémoration du cinquantième anniversaire de cet événement majeur, un autre rendez-vous était très attendu, celui de la sortie, non pas dans l’espace, mais dans les salles obscures de First Man de Damien Chazelle. C’est le sémillant Ryan Gosling qui incarne Neil Armstrong et, à moins d’être vraiment mal lunés, les membres des Academy Awards et autres Golden Globes devraient le récompenser pour sa prestation so spatial.

(...)