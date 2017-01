Un phénomène. Qui défie le temps et les modes. Alors que les carrières d’actrices ne cessent de raccourcir et que la plupart des quadragénaires américaines se retrouvent au chômage technique, Isabelle Huppert dure des deux côtés de l’Atlantique. Mieux même : à l’aube de ses 64 ans (le 16 mars), elle continue de ne décrocher que des premiers rôles et truste tous les honneurs possibles et imaginables avec Elle, du Golden Globe au Prix Lumière, en passant par des nominations aux Oscars et aux César.

Et ce n’est pas près de s’arrêter. Alors qu’elle entame sa 46e année de carrière, elle enchaîne sept projets en 2017, ce qui va lui permettre d’aligner 132 lignes dans sa filmographie. Explication d’une réussite hors normes.

La chance d’Isabelle Hupert, c’est peut-être d’avoir un physique passe-partout. Pour les rôles glamour, il y a pléthore de belles actrices, de Catherine Deneuve à Isabelle Adjani, en passant par Jeanne Moreau, Marie Dubois, Françoise Dorléac ou Mireille Darc. Mais pour jouer les bourgeoises ou les rebelles dans les films de Claude Chabrol ou dans Les valseuses, c’est nettement moins foisonnant. Avec son maintien classique, elle peut aussi bien incarner Anne Brontë que la jeune première dans César et Rosalie, Docteur Françoise Gailland ou la maîtresse délurée dans Le juge et l’assassin.

Intelligemment, elle cherche avant tout à travailler pour des auteurs. Qu’ils soient français (Claude Chabrol, Bertrand Blier, Bertrand Tavernier, Benoît Jacquot, Maurice Pialat, André Téchiné, Michelle Deville ou Jean-Luc Godard,) ou étrangers (Michael Haneke, Raoul Ruiz, Paul Verhoeven…). Les succès au box-office, elle les laisse aux déesses du 7e art. Pour se spécialiser dans les rôles psychologiquement éprouvants, physiquement audacieux, dérangeants et interpellants en même temps.

La pianiste, qui lui rapporte son deuxième prix d’interprétation à Cannes en 2001 (après celui pour Violette Nozière en 1978), symbolise parfaitement ses choix de carrière. La virulence des propos, la violence de la sexualité, la manière d’aborder les problèmes de la vie avec crudité et détachement, tout ce que les autres fuient constitue pour elle des pistes à explorer encore et encore, sans aucune retenue ni tabou.

Ce sont ces audaces, qu’elle incarne et désincarne en même temps, qui lui valent le respect de tous. Sans nécessairement séduire le grand public.

Personne d’autre n’aurait pu jouer les scènes de viol dans Elle avec autant de distance, de détachement, presque d’indifférence. Personne d’autre ne peut autant fasciner ou dégoûter, toucher par sa légèreté ou énerver par son intellectualisation des émotions. Isabelle Huppert a creusé sans relâche un sillon dont personne ne voulait. Elle en récolte les fruits dans les festivals et cérémonies protocolaires. Même si elle fait figure d’outsider aux Oscars, elle devrait par contre triompher aux César. Et décrocher une deuxième statuette de la meilleure actrice, au bout de 14 nominations, 21 ans après La cérémonie…





Une maman très discrète

Sur sa vie privée, Isabelle Huppert est toujours restée discrète. "Je n’ai jamais très envie de me raconter. En le faisant, on finit par évoquer un peu de ceux qui vous entourent. Or ils ne l’ont pas choisi."

Il est vrai que d’autres l’ont fait à sa place. Comme Isabelle Adjani, dont les attaques avaient fait beaucoup de bruit en 2014. "Si Jean-Pierre Rassam avait dirigé la Gaumont et ne se l’était pas fait piquer par Daniel Toscan du Plantier, le chemin que j’ai suivi aurait été tout autre. Isabelle Huppert, compagne de Toscan du Plantier, écrasait la concurrence. La suprématie d’Isabelle Huppert a, dans ces années-là, polarisé le secteur de façon assez mémorable. C’était drôle, je recevais des coups de fil d’autres comédiennes : ‘Ah, toi aussi, il t’arrive la même chose ?’"

Isabelle Huppert n’a jamais réagi à ces propos. En 1980, elle rencontre le producteur libanais Ronald Chammah, qu’elle épouse en 1982. Ils ont trois enfants : Lolita (1983), Lorenzo (1986) et Angelo (1987). L’aînée est comédienne et a notamment joué avec sa maman dans Copacabana. Le second suit les mêmes traces et a participé à L’antiquaire en 2016. Quant au cadet, il gère un cinéma d’art et d’essai. "L’important, c’est qu’ils soient heureux , estime la maman discrète. Je n’ai pas le sentiment de les avoir poussés, mais quelque chose a forcément circulé comme une sorte de fluide inconscient et invisible, le cinéma était et est tellement au cœur de ma vie, c’était comme une maison. Ils ont habité cette maison."