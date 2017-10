L'Académie du cinéma britannique (Bafta) a annoncé mercredi la suspension, en tant que membre, de Harvey Weinstein, en raison du comportement "inacceptable" du producteur hollywoodien, accusé de viols et harcèlement sexuel.

L'académie, qui délivre les prestigieux Bafta, les Oscars britanniques du cinéma, "a informé Harvey Weinstein que sa qualité de membre avait été suspendue, avec effet immédiat", selon un communiqué.

Le "comportement présumé" de Harvey Weinstein est "totalement inacceptable et incompatible avec les valeurs de Bafta", et "n'a absolument pas sa place dans notre industrie", souligne le texte.

Le producteur, l'un des plus puissants d'Hollywood, a été licencié dimanche par sa propre maison de production, The Weinstein Company, trois jours après la publication dans le New York Times d'une enquête révélant une série d'accusations de harcèlement sexuel à son encontre.

L'actrice italienne Asia Argento et deux autres femmes ont également assuré, dans un article du magazine "The New Yorker" paru mardi, avoir été violées par le magnat hollywoodien, dont les agissements supposés ont été dénoncés par Barack Obama et Hillary Clinton.

"Toutes les accusations de relations sexuelles non consenties sont réfutées par M. Weinstein", a réagi Sallie Hofmeister, sa porte-parole, dans une déclaration transmise à plusieurs médias américains.