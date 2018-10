Un des films les plus étonnants de l’année sortira ce mercredi 17 octobre : L’Amour flou . Romane Bohringer et Philippe Rebbot y racontent, ensemble, pourquoi et comment ils se sont séparés ! Pour vivre dans un "sépartement" , en fait deux appartements bien distincts reliés uniquement par la chambre de leurs enfants. Encore plus insolite : ils y jouent leurs propres rôles, en compagnie de leurs enfants et de leurs familles respectives. Qui ne les épargnent pas…

"Philippe et moi, on ne s’est jamais autant vu que depuis qu’on s’est séparé, reconnaît en riant Romane Bohringer. Pour la promo, on se retrouve souvent à deux, sans les enfants, ce qui ne nous était plus arrivé depuis très longtemps. C’est très paradoxal. Mais ça veut dire qu’on n’a pas envie de se séparer, juste qu’on n’est plus amoureux."

C’était plus simple de dire tout ça par film ?