Une nouvelle page de la carrière de Florence Foresti s’ouvre le 15 mars. Moins drôle que les précédentes. Mais beaucoup plus émouvante.

De plus belle marque une rupture avec son image de rigolote speedée à la répartie facile. Elle y campe en effet une quadragénaire pas trop bien dans sa tête et dans son corps, Lucie. Son médecin, qui est aussi son frère, a beau lui certifier que son cancer est en rémission, le stress la tenaille. Tout comme la peur d’oser s’affirmer face à sa maman autoritaire et dénigrante. Dépourvue de confiance, elle se sent laide, absolument pas désirable.

Clovis (Mathieu Kassovitz), grand tombeur devant l’éternel, tente vainement de lui prouver le contraire. Mais dans la glace, elle ne voit que la perruque qui la "fait ressembler à Morticia Addams" (dixit sa fille) et ce corps qui lui fait horreur. Jusqu’à ce que le hasard la mette en présence d’une prof de danse pas comme les autres (Nicole Garcia), qui lui apprend "qu’être une femme, ça s’apprend. Quand on est une femme, on annonce qui on est, on s’assume."

Alors, avec quelques compagnes de tous âges, qui ne s’aiment guère plus qu’elle, elle apprend le "strip-tease thérapeutique", pour retrouver cette indispensable estime de soi.

Ce sujet sensible, Anne-Gaëlle Daval le traite avec tendresse, élégance et même un peu d’humour. Des qualificatifs qu’on peut accoler à la performance de Florence Foresti. À ne pas manquer à partir du 15 mars au cinéma.