Selon Jim Hill, journaliste cinéma américain qui s'est exprimé sur le podcast non-officiel de Universal Orlando, les studios Warner auraient déjà eu des discussions avancées avec Emma Watson, Daniel Radcliffe et Rupert Grint au sujet de l'adaptation cinématographique de la pièce "Harry Potter et l'Enfant Maudit", jouée à Londres et dont le texte a été publié en fin d'année dernière, connaissant un énorme succès dans le monde.





Les acteurs mythiques de cette saga rejoueraient le rôle de leurs personnages, plus vieux, dans "ce qui s'apparenterait à un Harry Potter: Le réveil de la Force," explique le journaliste, en analogie au dernier film de la saga Star Wars où plusieurs anciens acteurs sont revenus jouer leur rôle et encadrer une nouvelle génération, comme ce serait le cas dans cette adaptation puisque l'histoire est focalisée sur les enfants des héros originaux.





La sortie de cette adaptation, toujours selon le journaliste, serait prévue en 2026. Cela coinciderait parfaitement avec l'âge des acteurs (Daniel Radcliffe aurait alors 37 ans) et la fin de la série des "Animaux fantastiques", prévue en 2024.