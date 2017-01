"En fait je me considère comme un débutant", confie l’ex membre du trio comique Les Inconnus qui estime repartir de zéro malgré que ce soit son deuxième one man après son Alone man Show. "Tout ce que je fais, c’est comme un débutant. Des petites salles, des interviews de ville en ville, bref, faire le parcours du combattant même s’il y a une bienveillance envers moi et qu’on me connaît. Mais dans ma tête, j’apprends un métier que je ne connais pas."

En parlant de ses peurs (dont un sketch mémorable sur Daech) et de la sexualité, le comédien français de 57 ans (aux origines arméniennes et antillaises) se retrouve donc seul face à lui-même dans Légitimus Incognitus. "En one man, on travaille sans filet, explique celui qui avait fait la mise en scène du dernier spectacle de notre Richard Ruben national. Il n’y a pas de support sur lequel se reposer et surtout c’est un dialogue. En fait, vous faites l’amour avec quelqu’un. Pendant 1h30, il faut avoir un coït, il faut que les gens jouissent toutes les 30 secondes !"

Jamais eu de frustration de ne pas avoir autant percé dans le cinéma que vos comparses des Inconnus ?

"Non car ma vie n’est pas terminée. Mon but étant de durer donc si j’avais tout fait au début, il me resterait quoi au final ? Au contraire, j’étale dans le temps, j’ai même beaucoup freiné. J’ai refusé beaucoup de choses comme la pièce de Francis Weber sur François Pignon car je n’avais pas le temps. J’ai également refusé celle de Bernard Campan avec Thierry Lhermitte parce que j’étais concentré sur mon one man show. On m’a aussi proposé Doc Martin alors que c’était 6 épisodes payés 100.000 euros par épisode ! J’ai dit non deux fois ! Pas que ce n’était pas bien, juste que le scénario ne me parlait pas, je ne me sentais pas en phase avec l’histoire."

L’histoire de votre vie reste les Inconnus, auxquels vous faites plusieurs clins d’œil dans votre spectacle…

"Je le fais car ça fait plaisir, c’est un acte d’amour. J’appelle ça ma banane de Proust. C’est ma petite fève dans la galette des rois. Je m’occupe de tout car eux, ça ne les intéresse pas trop."

Quid d’un éventuel retour du trio ?

"Statu cul (sourire) ! Non mais là on cherche une bonne idée pour le cinéma mais comme il n’y a encore rien, on ne peut pas en dire plus. Ça fait 30 ans qu’on bosse, on devrait être à la retraite depuis longtemps mais tant qu’on a des choses à dire à trois, on le fera. On aimerait juste pas que les gens se disent que c’était mieux avant donc faut trouver LA bonne idée qui nous parle à nous trois. On fait chacun nos trucs. Eux font plus de cinéma mais moins de théâtre. Ils ont d’ailleurs trouvé très courageux que je fasse du one man car eux n’oseraient pas. Mais avec ma rage intérieure, je dois être le plus de cabot des 3 (sourire) !"

Il parait que c’est Bernard Campan qui bloque un peu le processus ?

"C’est carrément lui qui le dit, oui. Cela ne l’intéresse pas, il n’a pas envie, mais ça se respecte. Au-delà de ça, on est vraiment amis, Les Inconnus, c’est une famille ! Avec Didier Bourdon, on va d’ailleurs réaliser un sketch en guest pour le spectacle d’Arnaud Ducret. Mon but n’est plus de prouver que je suis un métisse, je suis passé à autre chose. Même si j’étais l’un des premiers. Sans prétention, je pense avoir aidé à une ouverture plus humaine aux individus à forte pigmentation !"

