Premièrement, dès la bande-annonce, une scène fait bondir les puristes: impossible de "transplaner" à Poudlar! Dans ce trailer, on voit trois personnes, dont le ministre de la magie, apparaître sur le pont situé à l'entrée de l'école des sorciers. Seulement, J.K. Rowling l'a répété maintes fois dans ses livres, souvent dans les mots d'Hermione, on ne peut transplaner dans l'enceinte de l'établissement.

Deuxièmement, une question de temporalité se pose alors que l'on a la surprise de rencontrer le professeur McGonagall. Si la surprise de la découvrir dans ses jeunes années d'enseignement fait effet sur les fans, elle pose également problème à certains puisque, au moment de l'action en 1927, Minerva McGonagall n'était pas encore née! Elle ne pouvait donc être présente à Poudlar...

Là aussi, chacun y va de sa théorie pour tenter d'expliquer - ou justifier - cette erreur. On pourrait par exemple considérer qu'il ne s'agit pas de Minerva mais d'une autre personne de sa famille. Mais ce cas, quel intérêt auraient les scénaristes à faire planer le doute?

Enfin, une affaire de pacte de sang magique fait hérisser les poils des connaisseurs. Un pacte conclu entre Dumbledore et Grindewald dans ce deuxième épisode des Animaux fantastiques. Celui-ci est conclu entre les deux sorciers lorsqu'ils sont jeunes, et les interdit de s'affronter. Or, dans le dernier tome de la saga Harry Potter, "Les reliques de la mort", J.K. Rowling dévoile que l'amitié entre les deux hommes s'est arrêtée lorsqu'un duel les a opposé. Les deux éléments sont incompatibles: un pacte de sang ne peut se briser, ou les deux protagonistes meurent immédiatement.

Les Animaux fantastiques 2 ravissent les amateurs de l'univers d'Harry Potter mais, on le voit, aucune erreur n'est admise par les véritables experts.