Elle a une bouille toute rigolote, des grands yeux bleus qui vous scannent dès que vous entrez dans la suite du Four Seasons de Beverly Hills, une voix de husky qui la distingue de toutes ses collègues et des taches de rousseur qu’elle n’arrive toujours pas à dissimuler avec son make-up. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Ce n’est pas parce qu’elle semble tout droit sortie de la fac qu’à tout juste 30 ans, cette fille en provenance direct d’Arizona, ne prend pas ses rôles très au sérieux. Preuve. Avec des films aussi différents que Birdman, Easy Girl, La Couleur des Sentiments, The Amazing Spiderman, La La land ou plus récemment The Favorite, Emma nous a démontré qu’elle était capable de faire le grand écart artistique sans pour autant avoir les chevilles qui enflent…

On vient de vous voir dans la série Netflix Maniac. Un drame qui laisse une grande place aux voyages temporels. Si vous aviez une machine à remonter le temps, quel objet d’aujourd’hui prendriez-vous avec vous pour faire le voyage ?

(...)