Omar Sy devrait être cloné. Par mesure de santé publique. Pas seulement en raison de son rire communicatif ou de son visage radieux. Il suffit de le voir détendu, pieds nus dans un des palaces les plus chics de Paris, pour se sentir instantanément de bonne humeur. Pas étonnant, donc, que Lorraine Levy lui ait demandé d’incarner un médecin, le Dr Knock, très différent de celui immortalisé par Louis Jouvet en 1950.

"Ce film-ci est plus lumineux et fonctionne plus à la séduction ou aux valeurs positives comme le vivre ensemble, explique-t-il. Il se moque de tout ce qui pouvait être sujet au cynisme. Notre Knock à nous écoute les autres plus qu’il ne fait peur. Et il leur répond ce qu’ils veulent entendre."

(...)