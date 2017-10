Interviewer Dustin Hoffman, c’est un privilège qui ne se refuse pas. Surtout quand cette légende du cinéma est d’humeur causante. Depuis plus d’un demi-siècle notre star aura marqué des générations de fans et inspiré des centaines de jeunes acteurs. Petit par la taille mais grand par le talent, l’interprète du Lauréat, de Kramer contre Kramer, Little Big Man, Tootsie, Papillon ou Rain Man est intarissable lorsqu’on lui parle de son métier et des grands moments qui ont émaillé sa formidable carrière. Voici donc un entretien qui n’a rien de Hoff !