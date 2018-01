Les chiffres sont impressionnants. En un mois à peine, Star Wars: les derniers Jedi est parvenu à dépasser tous les autres films sortis en 2017 et même à entrer dans le top 10 du box-office mondial de tous les temps. Tellement près de La reine des neiges et de Harry Potter et les reliques de la mort - Part 2 que les dépasser ne devrait être qu'une question de jours.

Pour l'instant, les courbes restent toujours inférieures à celles du Réveil de la Force. Le podium semble donc inaccessible. Mais certainement pas la quatrième position, pour l'instant détenue par Jurassic World. Affaire à suivre, donc.





Le top 10 du box-office mondial de tous les temps