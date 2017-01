Les parents et les grands-parents s’en souviennent sans doute encore, et pourtant, il est loin le temps où Disney présentait un nouveau dessin animé ou ressortait de ses cartons un classique une seule fois par an au cinéma. C’était la Saint-Nicolas de celluloïd des enfants, le rendez-vous cinématographique familial incontournable de l’année.

Aujourd’hui, c’est l’avalanche de cartoons dès l’approche de n’importe quelles vacances scolaires. Alors, puisque les adultes ne reçoivent malheureusement pas d’étrennes pour emmener leurs petits bouts d’chique déguster la trentaine de films d’animation annoncée pour 2017, voici une sélection chronologique des dix événements qui s’annoncent les plus marquants.

Lego Batman (8/2)

Alfred oblige l’immature Batman à s’occuper du fils qu’il a adopté à l’insu de son plein gré ("J’avais dit oui sur un ton sarcastique !"). Décalé, impertinent, très référencé et assez potache, voilà un dessin animé qui plaira sans doute encore plus aux ados et aux parents qu’aux petits.

Les Schtroumpfs et le village perdu (29/3)

En raison du semi-échec commercial des Schtroumpfs 2, les lutins bleus ne vont plus faire d’incursion dans notre monde mais vont rester dans leur univers 100 % animé. Après avoir mis la main sur une carte mystérieuse, la Schtroumpfette emmène le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf maladroit dans la forêt interdite, à la recherche du village perdu. Une aubaine pour Gargamel, qui les traque, et une énorme peur pour le Grand Schtroumpf.

Le bébé boss (29/3)

La vie de Tim vire au cauchemar quand débarque à la maison un petit frère portant le costume-cravate et qui se comporte comme un patron d’entreprise tyrannique dans la maison. Un gros délire signé Tom McGrath, le réalisateur de la saga Madagascar et de Megamind.

Moi, moche et méchant 3 (5/7)

Pas facile de rester la pire menace de l’univers quand débarque un super-méchant moustachu comme Magnum, sapé façon Abba et qui se déplace comme Michael Jackson, Moonwalk compris, sur la musique de Bad : Balthazar Bratt. Gru, avec l’aide de Lucy, va devoir combattre ce mâcheur de chewing-gum sans réellement pouvoir compter sur l’aide des Minions, toujours plus prompts à rire qu’à agir. Gad Elmaleh et Audrey Lamy reprennent leur doublage vocal dans ce qui s’annonce comme un des succès de 2017.

Cars 3 (12/7)

Largué par les nouveaux bolides, Flash McQueen est victime d’un terrible accident synonyme de fin de carrière pour lui. Mais au garage, l’ex-champion fait la rencontre d’une technicienne mexicaine (ça ne va pas plaire à Donald Trump, ça…), Cruz Ramirez. Qui va lui redonner le goût de la vitesse. Il reste à espérer que ce troisième tour de piste soit plus inspiré que le précédent pour les créateurs de Cars…

Emoji le film (2/8)

Sony animation réinvente Tron en nous faisant découvrir ce qui se passe à l’intérieur de nos téléphones portables en suivant les aventures d’émoticônes dans les arcanes de Textopolis.

Captain Underpants (2/8)

Deux étudiants se vengent d’un de leurs profs en le transformant en héros ridicule de BD toujours en slip kangourou, Captain Underpants. Le livre de Dav Pilkey s’est vendu à 50 millions d’exemplaires depuis 1997 et a suscité pas mal de polémiques aux USA, en raison de son vocabulaire.

Coco (22/11)

Donald Trump voulait ériger un mur contre les Mexicains et voilà qu’ils débarquent via le grand écran dans ce nouveau projet Pixar. Le jour des morts, Miguel, un garçon de 12 ans, va tout faire pour réunir l’ensemble de sa famille, y compris la partie déjà trépassée… Un thème ambitieux qui le propulse déjà parmi les must de 2017.

Paddington 2 (6/12)

L’ourson glouton et un tantinet gaffeur veut offrir un superbe cadeau pour le 100e anniversaire de Tante Lucy : un livre animé exceptionnel. Mais alors qu’il a travaillé dur pour l’acheter, l’ouvrage est volé. Avec l’aide de la famille Brown, il va donc traquer l’indélicat chapardeur. Le premier film était merveilleux : pourvu que la suite soit à la hauteur.

Ferdinand (20/12)

Le créateur d’Ice Age et de Rio, Carlos Saldanha, s’attaque à l’histoire de Ferdinand, ce taureau qui préfère les fleurs aux combats dans l’arène. Du livre de Munro Leaf et Robert Lawson, Disney avait déjà tiré un court métrage en… 1938.