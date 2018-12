Dans le cinéma hollywoodien, aucune place n’est laissée à l’improvisation. Avant de donner le feu vert à un projet, les responsables des grands studios consacrent énormément de temps à examiner son impact commercial et, surtout, ses possibilités de prolongation en très lucrative saga. Ainsi, en acceptant de financer le fort divertissant Spider-Man : New Generation , un film d’animation qui voit le Caïd affronter six hommes-araignées venus de dimensions différentes, la productrice Amy Pascal avait déjà les yeux tournés vers l’avenir, avec des récits bâtis autour de chaque personnage !

Spider-Ham, le looneytunesque cochon masqué, fut le premier à attirer son attention, tant il lui semblait évident que les enfants ne pouvaient que l’adorer. Et pourtant, il se fait griller la politesse par une consœur, Spider-Gwen, peut-être moins amusante mais beaucoup plus dans l’air du temps MeToo.

À peine vient-elle de débarquer sur nos écrans, ce mercredi, qu’elle prend donc déjà du galon pour diriger à son tour le sauvetage de la planète. Mais pas tout à fait seule. De récentes études ont montré que les blockbusters centrés sur une héroïne généraient plus de gains que ceux menés par leurs collègues masculins. Alors, trois femmes-araignées, logiquement, devraient encore rapporter plus au box-office mondial. Voilà pourquoi si la romance entre Gwen et le nouveau Spider-Man afro-latino, Miles Morales, constituera le cœur de la suite de New Generation, pour les scènes d’action, les filles mèneront la danse. Spider-Gwen en tête, assistée par Silk (Cindy Moon à la ville) et Spider-Woman (Jessica Drew pour l’état civil). "C’est formidable de faire des films de super-héroïnes, aussi bien en animation que dans le monde réel, parce qu’elles touchent les cordes sensibles des spectateurs, conclut Amy Pascal. Elles sont drôles, excentriques, différentes et héroïques de tant de manières différentes que seule l’animation peut les illustrer."

Sans même attendre les résultats au box-office, la suite est donc déjà en chantier. Mais il est vrai que le risque n’est pas bien gros : depuis quelques années, tous les super-sauveurs de la planète rapportent des super- sommes d’argent aux studios.