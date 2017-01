C’est l’un des mythes les plus tenaces et les plus savamment entretenus d’Hollywood. Les Golden Globes, prix décernés ce dimanche soir (lundi matin pour nous) au Hilton de Beverly Hills par 93 journalistes étrangers basés à Los Angeles, vaudraient toutes les boules de cristal et révéleraient, avec près de deux mois d’avance, les futurs gagnants des Oscars.

Une réputation qui vaut de l’or : toutes les grandes stars d’Hollywood savent que les membres de l’association relaieront à travers la planète ce statut de favori, ce qui peut ouvrir quelques portes pour les castings les plus prestigieux. Manquer "la cérémonie la plus arrosée de l’année", comme la surnomme la presse américaine, constituerait assurément une faute de goût. Et une occasion manquée de débuter l’année de la manière la plus glamour qui soit, en envahissant tous les médias dans une tenue de rêve.

Voilà pour la légende. Qui résiste mal à la réalité des statistiques.

Bien que couronnant systématiquement deux fois plus de stars et de films grâce à une subtile distinction entre comédies et drames (ce qui donne deux fois plus de chances de prédire le vainqueur des Oscars…), les Golden Globes constituent des indicateurs bien moins fiables que d’autres pour le petit jeu des prédictions.

Dans la catégorie du meilleur film, par exemple, le pourcentage de chance de décrocher la statuette chauve après avoir gagné dans une des deux catégories des Golden Globes est de 56 %. Un nombre qui grimpe à 73 % pour le triomphateur de la Producers Guild Awards, remis par les producteurs d’Hollywood. Et l’écart grandit : cette association a prédit la victoire de 7 des 9 derniers films couronnés aux Oscars.

Même constat du côté des comédiens. 64 % des acteurs oscarisés avaient auparavant reçu un Golden Globe, alors qu’ils sont 81 % à avoir déposé sur leur cheminée un Screen Actors Award, décerné par les 1.100 membres de cette association. Plus interpellant encore : depuis 2005, tous les gagnants de la SAG ont ensuite reçu la récompense suprême.

Comme les Director Guild Awards sont quasiment identiques aux Oscars du meilleur réalisateur (7 différences seulement en 65 ans, alors que les Golden Globes se contentent de 52 % de concordance), il n’y a que pour les actrices, avec un taux de réussite de 88 % sur les 25 dernières années, que les Golden Globes annoncent bien les Oscars. Cette cérémonie, très contestée aux USA, est donc à considérer pour ce qu’elle est vraiment : le premier vrai beau tapis rouge de l’année.