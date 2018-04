Cela fait trente-trois ans que tous les fans de cinéma le savent : après minuit, il ne faut jamais donner à manger à Gizmo le Mogwai. Ni le mettre en contact avec de l’eau ou une lumière vive. Sinon, bonjour les abominables Gremlins, ces monstres facétieux qui se reposent en regardant Blanche-Neige après avoir mis la ville à sac et provoqué les pires accidents industriels ou routiers.

Mais voilà, il faut croire que certains ont oublié leurs classiques et les précautions élémentaires face à la plus mignonne des créatures inventées par le cinéma américain. Et cela semble donner des idées à pas mal de monde à Hollywood. À commencer par Zach Galligan, l’interprète principal des deux premiers volets (en 1984 et 1990), qui mène une campagne intensive sur Twitter pour promouvoir un troisième volet dont il verrait bien la sortie en 2019, pour le 35e anniversaire des Gremlins.

Les idées ne manquent pas. Dans la foulée des nouvelles tendances de Star Wars, Gizmo pourrait verser dans le côté obscur, par exemple. Mais cela paraît peu probable, puisque cela faisait partie du scénario original au début des années 80, avant d’être catégoriquement rejeté par le producteur Steven Spielberg, tant on s’attachait à l’adorable boule de poils.

Autre possibilité : l’apparition d’un deuxième Mogwai, choqué par le sort réservé autrefois aux Gremlins. Mais une troisième hypothèse semblerait tenir la corde, d’après les médias américains. Pour éviter définitivement un possible retour des démons verdâtres, dotés ou non d’une crête punk, quelques prudents adeptes de la sécurité à tous crins auraient décidé de supprimer Gizmo.

Seule certitude : Chris Columbus, chargé du projet, veut tourner cette suite (pas de reboot en vue, donc) avec de vraies marionnettes, à l’ancienne, avec un minimum de recours aux effets spéciaux. Même si le feu vert pour entamer le tournage n’a toujours pas été accordé, Zach Galligan y croit dur comme fer. Et au vu du potentiel marketing du Mogwai, il pourrait bien obtenir gain de cause assez rapidement.