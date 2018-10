En mai dernier, sur la Croisette, tout le monde ne parlait que de Girl. Le portrait touchant, sensible et d’une grande finesse d’une adolescente, Lara, née garçon et bien décidée à devenir danseuse étoile. En décrochant la prestigieuse Caméra d’or, la première pensée de Lukas Dhont fut pour celle qui a réellement mené ce combat dans la vie, Nora Monsecour. "Elle a décidé de faire de la danse, a choisi sa propre identité envers et contre tout. C’était mon héroïne et j’espère que c’est aussi la vôtre désormais."

Des propos qui ont été droit au cœur de la jeune femme de 22 ans, aujourd’hui dans une troupe allemande après s’être fait remarquer dans un concours de la BBC, en Angleterre.

"Lukas m’a contactée voici 4 ans, explique-t-elle. Au début, je ne voulais pas partager mon histoire. J’avais peur. Un an plus tard, il est revenu à la charge et, avec son énergie, m’a convaincue que ce serait une fiction, pas un documentaire sur ma vie."

(...)