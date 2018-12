Cinéma Wildlife : chronique d’une famille en décomposition.

La petite histoire en dit parfois bien plus long sur une époque que tous les manuels scolaires. Comme celle de Jerry (Jake Gyllenhaal), un professeur de golf serviable jusqu’à l’obséquiosité, effacé, prêt à tous les sacrifices pour un maigre salaire. Licencié alors qu’il n’y a personne de plus compétent que lui au club, c’est tout son monde qui s’effondre. Le bled du Montana dans lequel il s’est installé au cœur des années 60, Great Fall, prend une valeur symbolique. Plus qu’une chute, pour lui, c’est une véritable descente aux enfers. Sa femme (Carrey Mulligan) va devoir trouver un boulot et s’éloigner de lui, tout comme son fils, Joe (Ed Oxenbould), amené à bosser pour un petit photographe. Et puisque toutes ses valeurs ont été descendues en flamme, par un joli clin d’œil du destin, il s’engage en tant que pompier pour lutter contre les nombreux incendies qui ravagent la région en été.

(...)