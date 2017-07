Que font les superhéros quand les super-vilains de la galaxie ne les obligent pas à sauver encore et toujours l’humanité ? Officiellement, certains effectuent un boulot de journaliste, d’autres étudient les sciences ou élaborent les nouvelles technologies du futur. Mais en réalité, à quoi passent-ils le plus clair de leur temps ?

Cette question, qui taraude les admirateurs des superchampions du box-office, a trouvé une ébauche de réponse lors de la grand-messe superhéroïque pour laquelle on vient de toute la galaxie, le Comic-Con de San Diego. Et, comme de tradition, Marvel en a profité pour lever un coin du voile et de la cape de ceux qui n’ont pas peur d’oser le kitsch vestimentaire pour vaincre les psychopathes mégalomanes de tous poils.

Avec quelques jolies surprises à la clé. Comme le come-back de Michelle Pfeiffer, dont les costumes de Catwoman hantent les rêves égrillards de tous les fans de latex moulant depuis vingt-cinq ans. Dans Ant-Man and the Wasp, attendu en salle le 6 juillet 2018, elle incarnera Janet van Dyne, alias La Guêpe (la Wasp du titre), célèbre pour avoir fondé les Avengers. Elle y aura pour mari Michael Douglas et pour fille celle qui a pris la relève en tant que Guêpe, Evangeline Lilly. Elle pourra compter sur l’aide d’un scientifique qui aime les Matrix, Laurence Fishburne, pour affronter une superméchante, Ghost, incarnée par Hannah John-Kamen.

Mais il n’y en a pas que pour l’écurie Marvel. Du côté de DC Comics, on s’active aussi. Tout d’abord, Ben Affleck a nié ne plus vouloir enfiler le costume noir de Batman. Ensuite, la firme a annoncé l’arrivée, plutôt inattendue, de Batgirl. Objectif : "Explorer l’univers de Batman d’une façon grande et nouvelle." Et comme on a bien retenu les leçons du succès récent, le scénario a été confié à la réalisatrice de Wonder Woman (qui aura droit, fort logiquement, à une deuxième aventure), Patty Jenkins. Par contre, la mise en scène sera signée Joss Whedon, l’homme qui se cache derrière les Avengers.

La guerre des super-héros sera plus vive que jamais ces prochains mois.





Brie Larson, la nouvelle Captain Marvel...