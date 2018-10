Changement de plaine de jeux pour les toons, ces adorables personnages de dessin animé dont les aventures aussi absurdes qu’improbables ont fait pétiller l’enfance de nombreuses générations de téléspectateurs. Du petit écran, ils passent au grand. Et en force. Des tonnes de toons tournent dans des projets plus excitants les uns que les autres. Il va donc falloir posséder des nerfs d’acier ou développer une allergie carabinée à la nostalgie pour ne pas se ruer dans les salles de cinéma ces prochains mois.

Tom et Jerry

Avec un peu d’avance, pour le 80e anniversaire de la souris espiègle et du chat glouton (ce sera le 10 février 2020), le studio Warner Bros. a décidé de leur offrir un joli cadeau : une nouvelle aventure cinématographique, un gros quart de siècle après Tom et Jerry : le film, sorti en salle en 1992. Et dans le monde réel, encore bien. Surfant sur la vague des films hybrides, Tom et Jerry évolueront en effet dans des vrais décors, avec des partenaires humains, tout en bénéficiant des avancées des effets spéciaux et de l’animation pour eux-mêmes. Un changement de look qui risque de faire grand bruit. Et pourtant, en respect de la tradition, les deux héros resteront muets durant leurs innombrables courses-poursuites, ce qui promet une comédie très premier degré. Tim Story, le réalisateur des Quatre Fantastiques et le Surfeur d’argent, a été prié de s’activer sur le projet, devenu prioritaire. Le tournage devrait débuter en 2019, pour, probablement, une sortie juste à temps pour les 80 ans de Tom et Jerry.

Scooby-Doo

En planchant sur un Gremlins 3 qui commence tout doucement à ressembler au monstre du Loch Ness, le producteur des trois premiers Harry Potter, Chris Columbus, a fait part au même studio Warner Bros. de sa déception de ne plus visionner d’aventure du chien le plus froussard de tous les temps, Scooby-Doo, absent des grands écrans depuis 2002. Un discours qui a fait mouche, puisque le voilà à la tête d’un nouveau dessin animé que devrait réaliser Tony Cervone, sur base d’un scénario de Kelly Fremon Craig. L’intrigue n’a pas été dévoilée, mais Scooby-Doo va naturellement continuer à résoudre des mystères bien malgré lui. Et cela, dès 2020 dans les salles de cinéma.

Coyote et Bip Bip

Depuis 69 ans, le pauvre Coyote tente vainement de croquer l’oiseau supersonique du désert. Sans succès. Désormais, il va donc tenter sa chance au cinéma. En se retournant contre son fournisseur d’armes et de pièges en tout genre, systématiquement défectueux : Acme. À l’origine, Coyote vs Acme devait être un film hybride et Steve Carell devait s’asseoir dans le siège de PDG du manufacturier. Mais les plans ont été revus et désormais, il est prévu de tourner pour 2019 un film 100 % animation. Qui devrait marquer l’histoire, puisque pour la toute première fois, des Looney Toons apparaîtront en 3D sur grand écran. Avec, forcément, quelques gros changements d’apparence à la clef. Reste à voir si les adultes accepteront cette trahison de leurs rêves d’enfance.

Space Jam 2

En 1996, pour éviter de finir comme des pantins dans un parc d’attraction pour aliens, Bugs Bunny, Daffy Duck, Titi, Grosminet, le Diable de Tasmanie et tous leurs potes avaient fait appel au plus génial basketteur de tous les temps, Michael Jordan, pour affronter l’équipe des Monstars. On ignore si l’histoire se répétera, mais une chose est sûre : en été 2019, la star du basket actuel, LeBron James, va à son tour tourner une comédie avec les Looney Tunes, Space Jam 2. Rien n’a filtré autour de cette aventure, si ce n’est le nom du réalisateur, inconnu jusque-là, Terence Nance, chapeauté par une grosse pointure hollywoodienne, Ryan Coogler, le réalisateur de Creed et de Black Panther. Seul LeBron James s’est un peu épanché sur le sujet : "La collaboration autour de Space Jam va bien plus loin que le simple fait de voir les Looney Tunes et moi-même réaliser ce film. C’est plus grand que cela. J’aimerais juste que les enfants sachent à quel point ils peuvent avoir du pouvoir sur leur vie, s’ils n’abandonnent pas leurs rêves. Et je crois que Ryan a fait passer ce message pour beaucoup de monde."

Pour tous ceux qui ont grandi avec les toons, les occasions ne manqueront donc pas de partager avec leurs enfants, voire leurs petits-enfants, cette étincelle qui fait pétiller leurs yeux depuis toujours.