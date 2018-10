Cinéma Disney a choisi d’adapter le dessin animé en film live, avec de vrais acteurs

L’Histoire est un éternel recommencement. Mais chez Disney, elle se répète manifestement beaucoup plus vite qu’ailleurs. Depuis les triomphes commerciaux faramineux de Maléfique, Les 101 Dalmatiens, La Belle et la Bête, Alice au pays des merveilles ou du Livre de la jungle, une véritable frénésie d’adaptations live des grands classiques du dessin animé s’est emparée du studio. De Mulan à Pinocchio, en passant par Dumbo, Le Roi Lion, La Petite Sirène, Aladdin, La Fée Clochette, Merlin l’enchanteur ou La Belle et le Clochard, les scénaristes maison ne savent plus où donner de la tête. Un embouteillage dont ils ne sont pas près de voir la fin.

Sans grande surprise, puisque la formule magique continue d’emplir les comptes en banque, Disney vient d’annoncer que Lilo et Stitch subirait le même sort, dans un film mélangeant acteurs et effets spéciaux. Dan Lin et Jonathan Eirich, déjà engagés dans la production du remake d’Aladdin, se retrouvent en charge de la rencontre entre une petite Hawaïenne prête à tout pour sauver une sorte de chien bleu agressif venu tout droit de l’espace.

Évolution oblige, il n’est pas sûr que ce film sortira en salle. Selon certaines rumeurs, il pourrait n’être visible que sur la future plateforme de Disney.