Mark Hamill est un sacré filou. Quand on le fait sortir par la porte, il revient par la fenêtre. Alors que sa participation à l'Episode IX de la saga Star Wars reste toujours hypothétique ("Tout dépend de J.J. Abrams, déclare-t-il. S'il me demandait de revenir, je reviendrais"), il a trouvé le moyen d'effectuer un come-back dans sa série fétiche. En doublant un personnage de la série animée Star Wars. Et pas n'importe lequel: Luke Skywalker, bien sûr. Mais jeune, cette fois...

Pour les courts métrages d'animation Star Wars: Forces of Destiny, il double le fils de Dark Vador dans une scène qu'il connaît bien, puisqu'elle est entièrement tirée de L'empire contre-attaque. Sur la planète Dagobah, il va donc revivre l'entraînement que lui fait subir maître Yoda pour apprendre à se fier à la Force plutôt qu'à ses yeux ou ses croyances.