Reviendra ? Reviendra pas ? L’incertitude la plus complète plane sur le retour de Mark Hamill dans l’ultime volet de la nonalogieattendu sur les écrans en décembre 2019. Daisy Ridley (Rey), Oscar Isaac (Poe Dameron), John Boyega (Finn) et Adam Driver (Kylo Ren) sont attendus dès le mois de juillet sur le plateau de tournage de l’Épisode IX, pour lequel il existe un joli titre de travail (), Lupita Nyong’o Lupita Nyong’o (Maz Kanata) est fortement pressentie, mais aucune info concernant Mark Hamill, l’emblématique Luke Skywalker. Dont le nom a d’ailleurs disparu des fiches sur les sites spécialisés.

Ce ne sont pas ses dernières déclarations qui vont rassurer les fans. Mark Hamill était très proche de Carrie Fisher, autour de laquelle devait tourner la conclusion de la saga. Son décès et l’annonce par Disney du refus de la faire jouer informatiquement ont tout remis en cause. Y compris la passion de l’acteur de 66 ans. "Cela a vraiment porté un coup à ma capacité de savourer pleinement (le futur de la série), a-t-il déclaré sur ABC. Vous me demandiez : Allez-vous revenir ? Je m’en fiche désormais. […] On ne peut plus réunir tout le monde comme nous le voulions. Plutôt que de me désoler de son absence, je devrais être heureux de tout le temps passé avec elle."