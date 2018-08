Cela paraît assez incroyable, mais pour les besoins des Désaxés, Marylin Monroe avait tourné une de ses très rares scènes de nudité (à ce jour, on croyait qu’elle ne s’était déshabillée que pour la scène de la piscine dans Something’s Got to Give) face à Clark Gable. Que John Huston avait choisi de la couper au montage. Tout le monde croyait la séquence détruite. Mais le producteur Frank E Taylor avait gardé les 45 précieuses secondes. Qui ne réapparaissent que 57 ans plus tard. Les temps ont bien changé…