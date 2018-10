En signant seulement sa cinquième réalisation 34 ans après Marche à l’ombre, Michel Blanc ne risque pas d’entrer un jour au Guinness Book des records dans la catégorie des cinéastes les plus productifs. Et cela le fait bien rire ! À 66 ans, seul le plaisir le motive encore. Comme celui pris avec Voyez comme on danse, un dézingage en règle du monde des bobos traité avec un humour cynique, absurde, très anglo-saxon.