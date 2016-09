Mostra de Venise: la Belge Fien Troch remporte le Prix de la meilleure mise en scène

Cinéma

La réalisatrice belge Fien Troch a remporté samedi le Lion d'argent de la meilleure mise en scène pour son film "Home", au festival international du film de Venise, indique dans un communiqué le Fonds audiovisuel flamand (VAF).

Selon le VAF, la réalisatrice était présente au Palazzo del Cinema pour recevoir son prix. "Lorsque nous avons appris que le film était en sélection c'était déjà la fête, mais à présent c'est juste la folie! On travaille pendant des années à un projet et un tel prix est une assurance que le film va avoir une belle carrière", a commenté Fien Troch.

Le quatrième long métrage de la réalisatrice conte le quotidien d'un groupe d'adolescents et les adultes qui les entourent.





Lion d'Or pour "The Woman who left" du Philippin Lav Diaz

Le film philippin "The Woman who left" (La femme qui est partie), long récit en noir et blanc sur le combat d'une femme injustement accusée d'un crime, a remporté samedi le Lion d'Or du meilleur film de la 73e Mostra de Venise.

Ce film de près de quatre heures a été écrit et réalisé par Lav Diaz, qui avait déjà remporté en février le prix Alfred-Bauer à la Berlinale avec "Hele Sa Hiwagang Hapis" ("Une berceuse au mystère douloureux").