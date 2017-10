C’est pour Une part d’ombre que Natacha Régnier est passée par le festival international du film francophone de Namur cette semaine. Dans ce film de Samuel Tilman, elle interprète la femme du héros, incarné par Fabrizzio Rongione. Natacha Régnier y incarne la femme de David, un enseignant comblé et très entouré qui se voit tout à coup accusé du meurtre d’une jeune femme.

Était-il au mauvais endroit au mauvais moment comme il le clame ou bien un manipulateur qui accumule les mensonges ? Son épouse le croit jusqu’à ce que l’enquête mette à jour une double vie, qui n’a a priori rien à voir avec le meurtre, mais sape la confiance de son entourage…

Votre personnage en voit des vertes et des pas mûres !

"C’est un personnage très fort. Au début, c’est une femme enthousiaste, joyeuse, bien dans sa vie. Tout à coup, elle apprend des choses et se demande comment elle doit réagir. Elle est à la fois amoureuse et a envie de le défendre. Mais en tant que femme et maman, elle se doit de se protéger et de protéger les enfants. "

La bande d’amis joue un rôle très important, le groupe est un personnage à part entière, non ?

(...)

