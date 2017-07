Cette année, pas besoin de se rendre à Los Angeles ou Saint-Tropez pour espérer croiser furtivement des stars. Il suffira de rester chez nous et de rester attentif aux pétarades de grosses motos suivies d’explosions ou d’accidents spectaculaires. Car le responsable pourrait bien en être Nicolas Cage.

La société de production Umedia et le réalisateur Panos Cosmatos l’ont en effet engagé pour tenir le rôle principal de Mandy, un thriller d’action dont le tournage débute cette semaine et qui sera filmé uniquement en Wallonie jusque fin août. Et plus précisément dans les provinces de Liège et du Brabant wallon.

Bien sûr, le plateau sera fermé au public, mais après les prises de vues, qui sait, vous aurez peut-être la chance de le rencontrer au restaurant, par exemple.

Mandy retrace l’histoire de Red Miller, un homme brisé depuis le massacre par les membres d’une secte de l’amour de sa vie. Mais pas question de laisser ce crime impuni. Alors, il traque sans relâche le groupuscule religieux. "Panos est un des jeunes réalisateurs les plus essentiels, un Kubrick de la culture pop en devenir, explique le producteur Daniel Noah. Nicolas Cage est un véritable dieu pour ceux d’entre nous qui ont grandi en regardant ses classiques. C’est très excitant de réunir ces deux-là pour cette histoire surréaliste, gorgée de heavy metal, de haches de guerre et de bikers démoniaques."

