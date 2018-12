C’est au Four Seasons de Beverly Hills que l’une des actrices les plus sculpturales du métier nous a reçus. Juchée sur des escarpins eiffelesques et moulée dans une robe magnifiquement brodée, Nicole Kidman nous donnerait presque l’impression de sortir tout droit d’un magazine de mode ! Lorsqu’elle sourit on dirait le soleil qui entre dans la pièce. Sacrée dimension que cette actrice. Sacré physique surtout. Imposant et léger à la fois. Comme son jeu. Comme ses rôles. Silhouette d’ajonc et volonté d’airain, elle s’est taillé une réputation d’actrice exigeante. Aux dernières nouvelles, elle serait encore aujourd’hui l’une des stars féminines les plus puissantes d’Hollywood. Loin devant les Julia Roberts, Angelina Jolie et Charlize Theron. Et lorsqu’elle s’adresse à vous, c’est en piquant un léger fard qui vous donnerait presque l’illusion que vous l’intimidez. Lorsqu’elle s’assoit nonchalamment dans l’un des fauteuils stylés de l’une des suites du Four Season le temps se fige. À telle enseigne que le maître d’hôtel qui vient lui servir le thé a la main tremblante. Aujourd’hui, c’est pour la promo de The Destroyer que Nikkie - pour les intimes - a fait le déplacement du Tennessee où elle réside avec son mari, le chanteur Keith Urban, ses deux filles Faith et Sunday. Dans ce film, la belle n’a pas hésité à s’enlaidir et rien que ça, c’est un événement en soi !

(...)