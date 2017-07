2017 est ce qu’on appelle une année Ridremont pour la RTBF. Après avoir été à l’affiche de la série La Forêt, diffusée il y a quelques semaines sur La Une, le comédien belge Patrick Ridremont est annoncé comme étant l’un des acteurs stars de la rentrée du service public.

En effet, le comédien, en vacances après de longs mois de tournage, a plusieurs projets en cours avec la RTBF. Parmi eux, on retrouve Parole contre parole, un téléfilm, coproduction de la RTBF et de France Télévisions, assez sombre dans lequel il donnera la réplique à Elsa Lunghini, que l’on connaît également sous le nom d’Elsa, l’interprète de T’en va pas. "J’ai adoré jouer avec Patrick. C’est un homme charmant et un magnifique acteur avec qui je me suis bien marrée pendant tout le tournage", nous explique la comédienne française de 44 ans.

Dans cet unitaire, tourné l’hiver dernier à Bordeaux et dans ses environs, Patrick Ridremont tient (à nouveau) le rôle d’un policier qui tente d’élucider une enquête plutôt délicate. Elsa, quant à elle, interprète le personnage d’un commissaire-priseur victime d’un viol. "Elle va donc tenter de se venger de l’homme qui l’a violée", nous explique la comédienne qui insiste sur le fait que le viol est un sujet "encore trop tabou pour beaucoup de femmes et la société en général."

Il faudra cependant attendre l’automne prochain, "entre septembre et novembre", pour retrouver le téléfilm en prime sur La Une. Celui-ci sera diffusé avant ou après Unité 42, série policière belge, également portée par Patrick Ridremont et dont la saison 2 a récemment été signée.