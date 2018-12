Un surdoué. Une sorte d’Einstein du cinéma. Aussi épatant dans les chroniques douces ( Little Miss Sunshine ) que violentes ( There Will Be Blood ), dans les comédies romantiques ( Elle s’appelle Ruby ) qu’écologiques ( Okja ), la science-fiction ( Looper ) que le drame historique ( Twelve Years a Slave ), Paul Dano donne l’impression que tous les rôles ont été écrits sur mesure pour lui. S’il avait réjoint l’écurie super-héroïque Marvel, il serait sans doute aussi célèbre que Robert Downey Jr. Mais voilà, aux blockbusters, il préfère les œuvres psychologiques vibrantes. CommeWildlife , sa première réalisation nostalgique sur une Amérique qui n’est plus.

"J’essaie d’explorer des thèmes qui me touchent profondément, comme la famille, le mariage, le passage à l’âge adulte ou le rêve américain", explique le cinéaste de 33 ans avec son air sérieux de premier de classe. "Je ne suis pas là pour faire un état des lieux, mais plutôt pour montrer ce que je trouve beau, émouvant, via des personnages complexes. Joe regarde ses parents exister, se débattre, se séparer, tenter de ne pas laisser leur vie tomber en lambeaux, sans porter le moindre jugement sur eux."

Qu’est-ce qui vous plaît le plus derrière une caméra ?

(...)