Pour celles et ceux qui auraient manqué un épisode, l’histoire de Ant-Man tourne autour de Scott Lang (Paul Rudd), une crapule, un mari raté, qui va pouvoir se racheter une conduite vis-à-vis des siens et de la société. Comment ? En devenant un superhéros capable de rétrécir à volonté et ce tout en démultipliant sa force. Encore plus surprenant par le biais de son casque, il peut aussi communiquer avec les insectes et les contrôler.

(...)