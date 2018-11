Le dernier mois de l’année n’est pas encore entamé mais l’interminable (et souvent inutile) série de cérémonies de remises de prix a déjà débuté. Avec les People’s Choice Awards. Dont le principal intérêt consiste à refléter les goûts du public, ce que les chiffres du box-office font déjà tout au long de l’année. Car pour le reste, avec 44 trophées décernés, cela permet de récompenser un peu tout le monde. Et principalement des œuvres peu (voire pas du tout) susceptibles de remporter le moindre prix artistique.

À titre d’exemple, le lamentable Cinquante nuances plus claires décroche le prix du film dramatique (en soi, ce n’est pas tout à fait faux comme intitulé…). L’Espion qui m’a larguée, qui n’a pas fait rire grand monde en dehors des États-Unis, se voit couronné meilleure comédie. Heureusement, Les Indestructibles 2 décroche le prix du film familial et Avengers : Infinity War ceux du meilleur film de l’année et de celui du film d’action (le contraire aurait été surprenant, après avoir décroché la récompense suprême).

De cette soirée qui a consacré Melissa McCarthy (icône du public), Victoria Beckham (icône de la mode), Chadwick Boseman (star de l’année pour Black Panther), Jamie Dorman (on croit rêver…), Scarlett Johansson ou Dania Guria (star d’action pour Black Panther), on retiendra surtout les appels aux dons pour les pompiers de la part des stars dont les maisons sont en train de brûler ou les tenues, pas toujours glamour mais très sexy, du clan Kardashian. Rien qui va marquer durablement les esprits, mais cette cérémonie confirme l’insolente domination des superhéros dans le cœur des spectateurs américains.