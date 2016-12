Disney est un peu au cinéma ce que le Real de Madrid ou Barcelone sont au football : une superpuissance financière à succès. Qui n’a pas son égal sur le plan tactique. Le studio, devenu cette année le tout premier à passer la barre des 7 milliards de dollars au box-office mondial grâce à ses films, sait tirer les leçons de ses réussites.

Le retour des figures historiques de Star Wars dans l’Épisode VII : le réveil de la Force, avait permis de dépasser la barre des 2 milliards de dollars en tickets d’entrées, ce que seuls Avatar et Titanic étaient parvenus à réaliser jusque-là. Appliquer cette idée à une autre franchise qui surfe sur la vague des dollars, comme Pirates des Caraïbes, tombait donc sous le sens pour les bonzes du studio aux grandes oreilles. Depuis quelques mois, le retour d’Orlando Bloom était d’ailleurs officialisé.

Mais comme l’étoile de Johnny Depp a quelque peu pâli depuis le flop coûteux de Lone ranger et sa séparation tumultueuse avec Amber Heard, il fallait frapper plus fort. Non seulement en lui opposant un des acteurs les plus éblouissants dans les rôles démoniaques, Javier Bardem, mais en organisant aussi le retour d’une figure emblématique de la saga, Elizabeth Swann, la compagne volcanique de Will Turner.

Selon le site TooFab, Keira Knighley aurait rejoint le plateau de Pirates des Caraïbes 5 : la vengeance de Salazar le mois dernier à Londres. Pour une séquence qui n’apparaîtrait que dans le générique. Mais qui aurait énormément d’importance. Tout d’abord, parce que Will Turner ne peut revenir voir sa belle qu’un jour tous les dix ans et qu’il a quitté les écrans en 2007. Pile-poil pour son retour en mai 2017. Ensuite, parce que cela permettrait de relancer la saga vers d’autres cieux et océans.

Selon des indiscrétions hollywoodiennes, le couple Elizabeth Swann - Will Turner aurait désormais un fils. Et grâce à lui, la saga pourrait connaître un coup de jeune dans son sixième épisode, se recentrer sur la famille et permettre à Jack Sparrow de se contenter d’apparitions plus cocasses.

Si tout cela se confirme, avec ce casting d’enfer (Paul McCartney rejoint Keith Richards dans la saga), La vengeance de Salazar (traduction de Dead Men Tell No Tales) devrait tout massacrer en salle le 26 mai 2017. Et voguer vers un nouveau triomphe.