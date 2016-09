Poelvoorde, Efira, Schoenaerts: que gagnent les stars belges ?

Cinéma

Les limites de l’indécence étaient sans doute déjà atteintes depuis longtemps, mais Hollywood vient de les repousser vers des sommets inexplorés. En proposant 150 millions de dollars à Daniel Craig pour incarner encore deux fois James Bond. Une somme complètement dingue, sans aucun rapport avec la valeur d’une prestation.

Dans le petit monde du 7e art, talent ne rime pas nécessairement avec argent. Les comédiens belges, champions du rapport qualité/prix, en sont la preuve vivante. Même si leur cachet peut énormément changer d’un film à l’autre.

"Le salaire varie en fonction de l’importance du rôle, de l’implication et surtout du budget du film", explique Jaco Van Dormael. Et les acteurs sont payés soit à la journée, soit au forfait, soit avec une somme moindre assortie d’un pourcentage sur les recettes. "Cette dernière formule est quasiment généralisée pour les plus connus car on n’a jamais assez d’argent en Belgique et on veut être sûr qu’ils tournent le film par plaisir avant tout", ajoute le cinéaste.

Comme Bruxelles n’est pas Hollywood, la même réponse revient systématiquement lors d’une demande d’exemples précis : "Ce sont des informations confidentielles." L’un des seuls à avoir accepté de lever un coin du voile, c’est Benoît Poelvoorde, en 2014 : "Cela peut aller de 100.000 euros à 1 million." Avant de préciser : "Je viens de tourner deux films où il y avait zéro balle. J’ai pris zéro balle."

La palette est, d’évidence, très large. Et ne monte que rarissimement aussi haut. Sauf lorsque Jean-Claude Van Damme, gagnait 5 millions $ à Hollywood du temps de Timecop, en 1994. Une autre époque...

Pour Cloclo (2012), une superproduction à 20 millions € qui lui a réclamé six mois de préparation, Jérémie Renier a reconnu avoir reçu un chèque de 300.000 €. Duquel il faut déduire 10 % pour son agent, puis les impôts.

Comme pour tous ses confrères, il adapte ses prix en fonction des projets. Pour La confrérie des larmes (2013), il n’a touché que 65.000 €, en plus d’un pourcentage sur les recettes. Ce n’est pas la misère, loin de là, mais pour un acteur californien, ce serait juste de l’argent de poche…

Matthias Schoenaerts, la valeur montante belge à Hollywood, se montre plus discret sur ses tarifs. Mais pour De rouille et d’os (2012), il avait empoché 150.000 €. Des émoluments sans doute inférieurs à ceux qui lui sont proposés de l’autre côté de l’Atlantique.

Et nos actrices ? Pour Au-delà (2010), le film de Clint Eastwood, le compte en banque de Cécile de France a grossi de 300.000 €. Une somme bien supérieure à ce qu’elle a gagné pour Sœur sourire (100.000 € en 2008) ou pour La belle saison (81.000 € en 2015), le petit bijou à petit budget (4,7 millions €) de Catherine Corsini qui lui a rapporté ce pour quoi elle fait ce métier : les faveurs du public, des critiques dithyrambiques et une nouvelle nomination au César de la meilleure actrice.

Selon les indiscrétions de studio qui nous sont parvenues, elle peut espérer, pour les (rares) superproductions hexagonales de plus de 15 millions €, dépasser la barre des 200.000 € (contre 500.000 pour un acteur vedette français). À condition de décrocher le rôle principal… Virginie Efira, très demandée et qui accumule les succès populaires, serait la seule à pouvoir rêver des mêmes sommes. Même si, à l’instar de Marie Gillain ou d’Emilie Dequenne, elle privilégie les œuvres ambitieuses à plus petit budget, pour lesquelles les cachets restent limités à quelques dizaines de milliers d’euros.

C’est une évidence : même pour nos représentants les plus célèbres, on est à des années lumières des sommes folles déboursées pour les stars hollywoodiennes ou même françaises. Et ce sont des chiffres bruts, dont la moitié au moins emplira les caisses de l’État. Ce n’est donc pas nécessairement cher payé pour renoncer à une vie privée loin des paparazzi, aux restos tranquilles ou aux promenades anonymes en famille dans la rue.