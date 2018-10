Cela peut paraître incroyable pour tous les spectateurs tombés en pâmoison devant la Pretty Woman Julia Roberts ou la minouchette Meg Ryan (Quand Harry rencontre Sally, Nuits blanches à Seattle, Vous avez un mess@ge) dans les années 90, mais la comédie romantique signifiera bientôt la même chose pour les cinéphiles d’aujourd’hui que le walk-man pour les mélomanes actuels ou la machine à écrire pour les étudiants scotchés à leur tablette. Pire qu’une antiquité, une incongruité, quelque chose de totalement inconnu.

À l’instar du western, dont les productions de masse hantaient toutes les rêveries de chevauchées dans les années 50 et 60 avant de disparaître quasiment totalement des écrans, les "rom com" (comme les appellent les anglophones) connaissent un déclin dramatique. Et terriblement rapide. Au point de faire figure aujourd’hui de mort en sursis.

En 1980, en pleine période de gloire des Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger et autres musclors du 7e art, le mélange de romance et d’humour représentait 13 % des recettes dans les salles de projection américaines. Quatre ans plus tard, ce chiffre passait à 17 %. Avec des hauts et des bas, la tendance se poursuivait à la hausse jusqu’en 2001, avec un résultat historique de 18 % des recettes au box-office d’outre-Atlantique, grâce notamment au phénomène Bridget Jones. Un pic quasiment maintenu encore quatre ans, avant la chute vertigineuse : 12 % en 2015, 5,5 % en 2017.

Une évolution à mettre en parallèle avec les films de superhéros. En 2010, les grands studios hollywoodiens produisaient 9 comédies romantiques, contre trois longs métrages issus des comic books. En 2014, les scores étaient déjà quasiment inversés : 2 films d’amour contre 8 sauvetages du monde grâce aux superpouvoirs. Et en 2017, Hollywood a puisé cinq fois dans le catalogue Marvel et DC Comics, sans proposer la moindre comédie romantique.

Aux yeux des financiers, le genre est mort. Et les Iron Man, Batman, Superman, Thor, Gardiens de la galaxie et consorts n’en sont pas, loin s’en faut, les seuls responsables.

Même si elles attiraient principalement les couples (d’âge moyen de 24 ans, selon les statistiques relatives à la période 1996-2015), les studios misaient beaucoup sur les "rom com" pour attirer le public féminin. Ce qui n’est plus le cas désormais. Les héroïnes d’action (Hunger Games, Divergente, Ocean’s 8,…) ont gagné leurs galons et rapportent beaucoup plus aux guichets que les amoureuses éperdues.

Autre évolution défavorable pour l’eau de rose : financièrement, Hollywood a tout intérêt à miser sur des blockbusters à très gros budgets, susceptibles de battre de nouveaux records de recettes, ou sur les œuvres très bon marché, qui ne déplaceront pas autant de monde mais dont le rapport coûts/bénéfices est imbattable.

Les productions à budget moyen (aux alentours des 35 millions de $, donc), peu susceptibles de créer l’événement ou de garantir de rentrer dans ses frais, sont donc souvent (voire tout le temps) mises au placard. Et tant pis pour les cœurs tendres : à Hollywood, on ne fait pas de sentiment face à l’argent. Mais peut-être le genre parviendra-t-il à émouvoir les abonnés de Netflix…