Le réalisateur du Dernier Empereur, du Dernier Tango à Paris, de Little Buddha, de Beauté volée et d'Un Thé au Sahara est décédé ce lundi 26 novembre à Rome à l'âge de 77 ans. Les causes du décès n'ont pas été précisées, mais il semblerait qu'il était fortement malade depuis quelque temps.

Un esprit libre s'est éteint ce lundi 26 novembre, en Italie, à l'âge de 77 ans. Un provocateur aussi. Un génie de l'image, très porté sur l'esthétisme, mais dont le nom reste aussi attaché à une sinistre polémique concernant le viol ou non de Maria Schneider durant Le Dernier Tango à Paris.

(...)