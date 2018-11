La vérité d’un jour n’est pas nécessairement celle du lendemain. Quand, en 2005, Barbara Broccoli avait annoncé que ce bon Bond passerait au blond, les fans en avaient fait des bonds de rage. Le choix de Daniel Craig tenait alors de l’insulte à la mémoire de Ian Fleming et des pétitions avaient circulé sur Internet pour boycotter Casino Royale. Un an plus tard, cette aventure devenait la première de 007 à dépasser les 500 millions $ de recettes au box-office mondial.

Une décennie plus tard, les aficionados de l’agent secret aux goûts très selects ont manifestement retenu les leçons de l’histoire. Un sondage réalisé par l’institut Morning Consult auprès de 2 086 Américains montre en effet une ouverture un peu plus importante qu’avant au changement. Ainsi, 63 % des sondés seraient favorables au passage de smoking entre Daniel Craig et l’homme le plus sexy du monde, Idris Elba. Ce qui correspond à une petite révolution, puisque le géant de 46 ans deviendrait le premier 007 noir. Bizarrement, dans le même sondage, seulement 52 % des personnes se déclarent favorables à un James Bond black. Allez comprendre…

Manifestement, les aficionados éprouvent plus de difficultés à imaginer un agent secret latino (39 % d’avis positifs) ou asiatique (37 %). En dépit du mouvement #MeToo, une Jane Bond n’a pas la cote (37 % d’opinions positives). Mais le plus inimaginable, pour les Américains, serait un agent secret gay, qui délaisserait les célèbres Bond Girls pour draguer dans les bars homos. Cette dernière vision n’est en effet approuvée que par 28 % des sondés.

Rien de tout cela ne se produira pour le 25e film, dont le tournage débutera le 4 mars 2019 à Pinewood avec Daniel Craig, pour une sortie en salles programmée le 14 février 2020. Mais qui sait, le changement, ce sera peut-être pour la 26e enquête, puisque Daniel Craig aura définitivement remis son smoking au placard.